الإجازات الرسمية في رمضان 2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:48 م
ريم محمودطباعة
أيام قليلة جدا ويبدأ شهر رمضان وهو شهر الخير وهو من أعظم شهور السنة وينتظره الجميع من العام إلى العام نظرا لما فيه من بركة وخير وبهجة، والكثيرين يتمنون وجود كثير من الإجازات الرسمية في رمضان 2021، حتى لا يتعبهم الصيام مع العمل في هذا السياق ترصد الدستور أبرز الإجازات التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان بخلاف أيام الجمعة من كل أسبوع والتي تكون إجازة رسمية للجميع.
وتتنوع مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام ٢٠٢١ ويوجد ٣ أيام إجازة بسبب مناسبات، عيد تحرير سيناء، وكذلك عيد العمال، وأخيرا شم النسيم.
يذكر أن الجمعة الأولى من الشهر الفضيل هي 4 رمضان، والثانية هي 11 رمضان، أما الثالثة هي 18 رمضان، وآخر جمعة في 25 رمضان.
وتتنوع مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام ٢٠٢١ ويوجد ٣ أيام إجازة بسبب مناسبات، عيد تحرير سيناء، وكذلك عيد العمال، وأخيرا شم النسيم.
موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021وتوافق أول إجازة في يوم الخميس ١٧ رمضان وهو اليوم الذي يتزامن مع ٢٩ من شهر أبريل وهو التاريخ المتوقع أن يقره مجلس الوزراء بدلا من الأحد الموافق 25 أبريل، ليكون إجازة عيد تحرير سيناء.
موعد اجازة عيد العمال 2021أما الإجازة الثانية فتكون عيد العمال وهو الاجازة التي تتزامن مع ١٩ رمضان أي يوم ١ مايو، وذلك اليوم هو الذي تعتبره الدولة إجازة رسمية منذ 57 عاما بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
موعد اجازة عيد شم النسيم 2021أما يوم الاثنين الموافق ٣ مايو والذي يتزامن مع ٢١ رمضان هو الاحتفال بشم النسيم وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 عاما التي يتزامن فيها الاحتفال بعيد الربيع مع رمضان، والاحتفالية التي يحتفل بها المصريين ببعض الطقوس الشهيرة منها أكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، وهو ما يصعب فعله خلال شهر الصيام.
يذكر أن الجمعة الأولى من الشهر الفضيل هي 4 رمضان، والثانية هي 11 رمضان، أما الثالثة هي 18 رمضان، وآخر جمعة في 25 رمضان.