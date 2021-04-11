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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الإجازات الرسمية في رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:48 م
الإجازات
الإجازات
ريم محمود
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أيام قليلة جدا ويبدأ شهر رمضان وهو شهر الخير وهو من أعظم شهور السنة وينتظره الجميع من العام إلى العام نظرا لما فيه من بركة وخير وبهجة، والكثيرين يتمنون وجود كثير من الإجازات الرسمية في رمضان 2021، حتى لا يتعبهم الصيام مع العمل في هذا السياق ترصد الدستور أبرز الإجازات التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان بخلاف أيام الجمعة من كل أسبوع والتي تكون إجازة رسمية للجميع.

وتتنوع مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام ٢٠٢١ ويوجد ٣ أيام إجازة بسبب مناسبات، عيد تحرير سيناء، وكذلك عيد العمال، وأخيرا شم النسيم.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021

وتوافق أول إجازة في يوم الخميس ١٧ رمضان وهو اليوم الذي يتزامن مع ٢٩ من شهر أبريل وهو التاريخ المتوقع أن يقره مجلس الوزراء بدلا من الأحد الموافق 25 أبريل، ليكون إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد اجازة عيد العمال 2021

أما الإجازة الثانية فتكون عيد العمال وهو الاجازة التي تتزامن مع ١٩ رمضان أي يوم ١ مايو، وذلك اليوم هو الذي تعتبره الدولة إجازة رسمية منذ 57 عاما بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

موعد اجازة عيد شم النسيم 2021

أما يوم الاثنين الموافق ٣ مايو والذي يتزامن مع ٢١ رمضان هو الاحتفال بشم النسيم وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 عاما التي يتزامن فيها الاحتفال بعيد الربيع مع رمضان، والاحتفالية التي يحتفل بها المصريين ببعض الطقوس الشهيرة منها أكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، وهو ما يصعب فعله خلال شهر الصيام.

يذكر أن الجمعة الأولى من الشهر الفضيل هي 4 رمضان، والثانية هي 11 رمضان، أما الثالثة هي 18 رمضان، وآخر جمعة في 25 رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC

وينتظر الجميع شهر رمضان الكريم حيث ستحدد الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يكون أول يوم رمضان يوم الثلاثاء المقبل، وقد قامت الدولة بعدة جهود قبل شهر رمضان من بينها معرض اهلا رمضان لبيع المنتجات والسلع بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى أسعار البلح المخفضة ومن أجود الأنواع.

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