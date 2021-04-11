موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2021

موعد اجازة عيد العمال 2021





موعد اجازة عيد شم النسيم 2021 أما يوم الاثنين الموافق ٣ مايو والذي يتزامن مع ٢١ رمضان هو الاحتفال بشم النسيم وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 30 عاما التي يتزامن فيها الاحتفال بعيد الربيع مع رمضان، والاحتفالية التي يحتفل بها المصريين ببعض الطقوس الشهيرة منها أكل الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، وهو ما يصعب فعله خلال شهر الصيام.



يذكر أن الجمعة الأولى من الشهر الفضيل هي 4 رمضان، والثانية هي 11 رمضان، أما الثالثة هي 18 رمضان، وآخر جمعة في 25 رمضان.





قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC وينتظر الجميع شهر رمضان الكريم حيث ستحدد الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يكون أول يوم رمضان يوم الثلاثاء المقبل، وقد قامت الدولة بعدة جهود قبل شهر رمضان من بينها معرض اهلا رمضان لبيع المنتجات والسلع بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى أسعار البلح المخفضة ومن أجود الأنواع. وينتظر الجميع شهر رمضان الكريم حيث ستحدد الرؤية خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المتوقع أن يكون أول يوم رمضان يوم الثلاثاء المقبل، وقد قامت الدولة بعدة جهود قبل شهر رمضان من بينها معرض اهلا رمضان لبيع المنتجات والسلع بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى أسعار البلح المخفضة ومن أجود الأنواع.

أيام قليلة جدا ويبدأ شهر رمضان وهو شهر الخير وهو من أعظم شهور السنة وينتظره الجميع من العام إلى العام نظرا لما فيه من بركة وخير وبهجة، والكثيرين يتمنون وجود كثير من الإجازات الرسمية في رمضان 2021، حتى لا يتعبهم الصيام مع العمل في هذا السياق ترصد الدستور أبرز الإجازات التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان بخلاف أيام الجمعة من كل أسبوع والتي تكون إجازة رسمية للجميع.وتتنوع مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان لعام ٢٠٢١ ويوجد ٣ أيام إجازة بسبب مناسبات، عيد تحرير سيناء، وكذلك عيد العمال، وأخيرا شم النسيم.وتوافق أول إجازة في يوم الخميس ١٧ رمضان وهو اليوم الذي يتزامن مع ٢٩ من شهر أبريل وهو التاريخ المتوقع أن يقره مجلس الوزراء بدلا من الأحد الموافق 25 أبريل، ليكون إجازة عيد تحرير سيناء.أما الإجازة الثانية فتكون عيد العمال وهو الاجازة التي تتزامن مع ١٩ رمضان أي يوم ١ مايو، وذلك اليوم هو الذي تعتبره الدولة إجازة رسمية منذ 57 عاما بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.