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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:36 م
قناة CBC
قناة CBC
محمد قدري
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نقدم لمتابعي الدستور، قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC والتفاصيل الكاملة للأعمال المطروحة على الشبكة خلال الموسم الدرامي الأقوى والذي ينتظره الكثير من متابعي الدراما التليفزيونية.

قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC 

وتشمل قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC عدد كبير ومميز من المسلسلات الحصرية تغلب عليها البطولة النسائية مع مسلسلات أخرى ضخمة خلال الموسم الأقوى.

مسلسل ضد الكسر

- بطولة: نيللي كريم – محمد فراج – لقاء الخميسي- تارا عماد – مصطفى درويش- حمزة العيلي – هشام إسماعيل.

- تأليف: عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

- القصة: تدور الأحداث حول فتاة تنحدر أصولها إلى منطقة شعبية، وأصبحت "فود بلوجر" وتعاني من استهتار زوجها فتمثل مثالا للمرأة القوية.

مسلسل حرب أهلية

- بطولة: يسرا – باسل خياط – أروى جودة – جميلة عوض- رشدي الشامي – مايان السيد.

- تأليف: أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

- القصة: تدور الأحداث حول خلافات بين سيدة وضرتها حين تترك الأولى ابنتها للثانية تربيها وتصبح أقرب لها من والدتها الحقيقية وسط أجواء من الإثارة والتشويق.

مسلسل وكل ما نفترق

- بطولة: ريهام حجاج – عمرو عبد الجليل – رانيا يوسف- أحمد فهمي –أيتن عامر-.

- تأليف: أحمد وائل –محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.

- القصة: تدور الأحداث في إطار من الدراما والأكشن حول فتاة بشخصيتن تتعرض أحداهما لأزمة ما.

مسلسل اللي مالوش كبير

- بطولة: ياسمين عبد العزيز – أحمد العوضي – خالد الصاوي – عايدة رياض – خالد سرحان – دينا فؤاد.

- تأليف: عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

- القصة: تدور الأحداث حول شخصية غزل الفتاة التي تنشأ في عائلة متوسطة وتضطرها الظروف للزواج من أحد الأثرياء الذي يكبرها في السن ولكنها تحاول التخلص منه لما سببه لها من مشكلات فتتعرف على سيف الخديوي وتحاول التغلب على أزماتها.

القاهرة كابول

- بطولة: طارق لطفي – خالد الصاوي- فتحي عبد الوهاب – حنان مطاوع – نبيل الحلفاوي.

إمساكية رمضان 2021 ومواقيت الصلاة في رمضان مكتوبة

- تأليف: عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

- القصة: تدور الأحداث حول 4 أصدقاء منذ الطفولة تتفرق بهم السبل فيصبح أحدهم أحد أهم العناصر الإرهابية في العالم.

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