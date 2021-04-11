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كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل بشكل يدوي

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:27 م
كيفية عمل فانوس رمضان
كيفية عمل فانوس رمضان
هبه محمد
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مع حلول شهر رمضان الكريم يستعد الجميع من كافة الدول للاحتفال بهذا الشهر العظيم، وكل منا لديه طريقته المفضلة لتجهيزات هذه المناسبة التي ينتظرها المسلمين، حيث ترتفع عمليات البحث في الفترة الأخيرة وبشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا على موقع " يوتيوب " وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والأطفال من كافة الدول ومحافظات جمهورية مصر العربية عن كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل بشكل يدوي.

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل

وفي شهر رمضان الكريم يعتبر مقدس لدى الجميع والأسر المصرية تحتفل بطريقتها الخاصة، ويستعد الكثير منا في تعليق الزينة الرمضانية في المنزل والشوارع من قبل الشباب والأطفال، وتعتبر صناعة الزينة من أسهل الطرق التي يمكنك فعلها وبتكاليف بسيطة، لتزيين المنزل خلال شهر الصيام.

ونظرًا إلى أن عمليات البحث مرتفعة وبكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الانترنت بموقع الفيديوهات يوتيوب وموقع جوجل من قبل المسلمين والأطفال من كافة الدول ومحافظات جمهورية مصر العربية، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل التي يبحث عنها الكثير والتي تشمل كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل بشكل يدوي.

فانوس رمضان في المنزل ورقي

يمكنك الآن عمل فانوس رمضان في المنزل بشكل يدوي بدلًا من الشراء، وكل ذلك من خلال طرق بسيطة جدًا وسهلة وغير مكلفة تمامًا عكس الأسعار المتاحة في الأسواق، وانتشار الزينة في المنازل والشوارع تجذب أجواء الفرحة والبهجة والسعادة في قلوب الصائمين المنتظرين لشهر رمضان الكريم، لذلك تابع معنا الخطوات التالية:

من الأفكار السهلة والمنتشرة: حبل من النجوم والهلال وبه الكثير من الإضاءة الملونة، وحبل من قماش الخيامية على شكل مثلثات، وحبل من المشمع المرسوم عليها هلال رمضان ونجمة، ومن بعدها تستطيع التنفيذ من خلال دمج الحبال ببعضها البعض في تشابك ويمكن تعليق الحبل المضئ في البلكون أو داخل المنزل.

تابع أيضاً:

قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC (dostor.org)

ويمكن أيضًا باستخدام الورق الكرتون قص الورق على شكل فوانيس وهلال رمضان وأشكال النجمة ويمكنك تلوينها بالألوان المفضلة لديك ثم لزقها على الحيطان أو أمام باب منزلك.

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