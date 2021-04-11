ضبط عاطل بشحنة مخدرات بمليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شحنة مخدرات متنوعة بمحافظة الإسكندرية.و تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان، بحوزة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و150 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.