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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:31 م
مركز الإبداع
مركز الإبداع
جمال عاشور
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يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان المعظم أمساكية رمضانية حافلة بالأنشطة والحفلات الفنية بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة لقطاع الصندوق بالقاهرة والإسكندرية.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن احتفالات هذا العام تشمل أكثر من 70 احتفالية، بين حفلات غنائية، عروض مسرحية، ورش فنية، عروض حكي، شعر، بالإضافة إلى عروض التنورة والنيل للآلات الشعبية وفرق الطبول النوبية.

وأضاف "عبد الوهاب" أن ملامح برنامج رمضان هذا العام تتميز بالثراء الفني، حيث يستضيف الصندوق عددا من الفنانين الكبار منهم: على الهلباوى، وائل الفشنى وأوركسترا النور والأمل بقصر الأمير طاز، حفل للأطفال وذوي الهمم بمركز طلعت حرب الثقافي.

وبالإسكندرية، يقدم ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" حفلهما بمركز الحرية للإبداع، كما يقدم حفل رباعي "أوتار" حفل جديد وغيرهما من الحفلات والأمسيات.

ونوه "عبد الوهاب" أن حفلات صندوق التنمية هذا العام تأتي في ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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