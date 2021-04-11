جلسة للنواب التونسى لمساءلة 4 وزراء غدًا

يعقد مجلس النواب التونسي، غدًا الإثنين، جلسة عامة لمساءلة 4 وزراء.وأفاد موقع الصباح التونسي، بأن جدول أعمال المجلس غدا يتضمن توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كل من وزير التربية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة.