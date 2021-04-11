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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية فى مصر

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:50 ص
قيس سعيد يلتقى الجالية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
محمد عمر
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أشرف رئيس تونس قيس سعيد، بمقر إقامة سفير تونس بالقاهرة، على اجتماع ضم مجموعة من أفراد الجالية التونسية المقيمين في مصر.

وأكد قيس سعيد، خلال اللقاء، على الدور الهام للتونسيين في الخارج في تعزيز إشعاع البلاد وتطوير علاقاتها وشراكاتها مع دول الإقامة في عدة مجالات وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

كما ثمن قيس سعيد ما يتحلى به التونسيون بالخارج من حس وطني عال ورغبة صادقة في المساهمة الفاعلة في رفع التحديات التي تواجهها بلادنا.

‏وأكد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى كل أبنائها وبناتها في الداخل والخارج، ودعا إلى صياغة رؤى وتصوارت جديدة ترسخ قيمة الانتماء إلى الوطن وتحشد الطاقات الشابة في كل القطاعات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح بيان الرئاسة، أن هذا اللقاء كان فرصة أيضا للإطلاع على بعض مشاغل الجالية التونسية في مصر والانصات إلى مقترحاتهم والتفاعل معها.

ويجري قيس سعيد زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى مصر هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه.
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية
قيس سعيد يلتقى الجالية التونسية

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