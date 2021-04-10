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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبوالغيط»: نُرحب بالتوجه العربي في السياسة العراقية

السبت 10/أبريل/2021 - 09:35 م
أبوالغيط
أبوالغيط
عبير سليم
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يزور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العراق يومي 10 و11 أبريل الجاري.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان مساء اليوم السبت، بأن الأمين العام التقى خلال اليوم الأول من الزيارة بكل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، وفؤاد حسين وزير الخارجية.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب خلال اللقاءات عن ترحيبه بما شهدته الفترة الأخيرة من مساعي ترسيخ مظاهر السيادة للدولة العراقية، وكذلك اهتمام قيادات الدولة بالبعد العربي في السياسة الإقليمية للعراق باعتباره رصيدًا استراتيجيًا أساسيًا، وباعتبار بغداد رُكنًا ركينًا في المنظومة العربية.

وقال المصدر: إن أبوالغيط قدَّم الشكر للمسئولين العراقيين، على دعم العراق المستمر للجامعة العربية، سياسيًا وماليًا، مؤكدًا أن الدعم العراقي للجامعة في الفترة الماضية كان حيويًا وأسهم في تحسين أداء الجامعة على عدد من الأصعدة.

وذكر أن أبوالغيط شدَّد خلال لقاءاته مع القادة العراقيين على أن الجامعة مستمرة في دعمها ومساندتها للعراق وهي تقف إلى جواره في سعيه لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز التوازن في علاقاته الإقليمية.

وأكد المصدر أن الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله للأمين العام تناول معه مُجمل الوضع الإقليمي، والتطورات الأخيرة في الجوار العراقي، وبخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، وقد ركز أبوالغيط في حديثه على أهمية استمرار بغداد في التوجه المقدر من تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي.

كما نقل للرئيس صالح ما يستشعره من ارتياحٍ عربي حيال هذا التوجه العراقي الإيجابي.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقي استقبل أبوالغيط في قصر الحكومة، حيث عُقدت جلسة مباحثات استعرض الكاظمي خلالها توجهات حكومته على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وقد عبّر أبوالغيط من ناحيته عن تأييده الكبير للمنهج الشجاع الذي يتبناه الكاظمي في مواجهة التحديات، والذي يضع مصلحة العراق فوق أي اعتبارات أخري، ويسعى لترسيخ سيادة البلد واستقراره.

كما حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على استعراض عددٍ من الأزمات العربية والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أهمية دور العراق في التوازن الإقليمي.

وأضاف المصدر أن أبوالغيط عقد جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية فؤاد حسين، بمقر وزارة الخارجية في بغداد، حيث استمع منه إلى تقييم شامل للأوضاع الإقليمية.

وأعرب أبوالغيط عن ارتياحه للرؤية العراقية حيال تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وإبعاد العراق عن التجاذبات الجارية، حفاظًا على استقلاله واستقراره وتوفير الفرص لنموه الاقتصادي الضروري تلبية لطموحات شعبه.

وأضاف المصدر أن نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، قد استقبل الأمين العام للجامعة في بغداد التي كان بزيارتها السبت ١٠ أبريل الجاري، حيث أثني رئيس الإقليم علي العلاقة القائمة بين العراق والجامعة وبصفة خاصة بين الإقليم والجامعة مبرزًا أهمية استمرارها وتنميتها؛ كما رحب الأمين العام من جانبه بإقرار مجلس النواب للموازنة للعام 2021 بما يُسهم في تجاوز المُشكلات بين الحكومة المركزية والإقليم، وينعكس إيجابًا على العلاقة بينهما.

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