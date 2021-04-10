طارق رضوان: تقارير حقوق الإنسان عن مصر لا تلتزم بالضوابط والمعايير الدولية

طالب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدول العربية بضرورة العمل على إيجاد الآليات المناسبة للتصدي للحملات الخبيثة التي يتم بثها بين الحين والآخر بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية، ومواجهة التقارير المسيئة والمغلوطة الصادرة ضد الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.جاء ذلك خلال كلمته أمام البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية أثناء فعاليات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث المخصصة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان.وأكد أهمية وجود دور قوي وفاعل للبرلمانات العربية في توضيح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والتقدم الملموس في هذا الملف.وشدد رضوان، على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية بالأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، وتوثيق البيانات الخاصة بها، معلقا: الأمر الذي يغيب كليا عن البيانات والمواقف المعادية وغير المفهومة ضد مصر.