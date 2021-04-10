تحرير 15 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناخ بورسعيد

حررت الأجهزة التنفيذية بحى المناخ، السبت، 15 محضرًا لمخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة بنطاق الحي، وذلك في حملة استوقفت السيارات الأجرة والسرفيس.وأعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أن الحملة تضمنت توعية المواطنين بمخاطر الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وتم تنفيذ القانون على المخالفين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تحتاج تطبيقًا صارمًا وحازمًا للإجراءات؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد أن مسئولية الحفاظ على حياة المواطنين تتطلب تعاونا من الجميع.عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من تفشي فيروس كورونا، بحضور لجان وإدارة التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد.خلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ونظرًا لاستقبال رمضان الذي يتطلب مزيدا من الإجراءات الاحترازية، واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة، باتخاذ إجراءات رادعة تصل للغلق فى حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات، كما وجه رؤساء الأحياء بإزالة الأسواق العشوائية لمنع مظاهر التجمعات والتكدس بطريقة عشوائية ومنع انتشار العدوى.وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة التي تشهد الموجة الثالثة من الفيروس، وضرورة التزام المواطن بالإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والازدحام خلال الأيام المقبلة، والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط واتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة، حتى تمر هذه المرحلة بسلام.