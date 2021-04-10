يرغب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021، بالسؤال والبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، بعد أن أعلنت وزارة التربية، توزيع المنهج، في بيان رسمي لها، كما أكدت على أن امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر أبريل ستعقد مجمعة وورقية في المدارس، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، التي بدأت في أوائل 2020، وتسببت في خسائر فادحة راح ضحيتها الآلاف حول العالم.





وتسببت كورونا في تقليص عدد الأيام الدراسية، وتغيير الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، كما أسست العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية.





مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021

يرصد " الدستور " مقرر شهر ابريل للصف السادس الابتدائي للمواد الأساسية، والتي تضم مواد" اللغة العربية والرياضة والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الأجنبية.





حيث جاء توزيع منهج أبريل في مادة الرياضيات، حيث يشمل الدرس الخامس والسادس في الوحدة الأولى، والدرس الثالث والرابع في الوحدة الثالثة.





وأما توزيع منهج أبريل في مادة اللغة الإنجليزية، يضم منهج شهر أبريل الدرس الثامن والتاسع في مادة اللغة الإنجليزية.





بينما جاء توزيع منهج أبريل في مادة الدراسات الاجتماعية، الدرسين الثالث والرابع في الوحدة الأولى، والدرس الأول في الوحدة الثانية في فرع الجغرافيا، والدرس الثاني في الوحدة الثالثة والدرس الأول في الوحدة الرابعة في فرع التاريخ.

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وأما عن توزيع منهج أبريل للصف السادس الابتدائي في مادة اللغة العربية، يتضمن المنهج دروس من الحياة، في منتصف الطريق، الصديقان وكعكة السكر، وشعر في رحاب الإنسانية، وشعر أيام الطفولة، في الوحدة الثانية، ودرس آداب وقيم، ودرس دعنا نتحاور في الوحدة الثالثة، وإرعاب الفعل المضارع والأفعال الخمسة وإعرابها والنكرة والمعرفة في فرع النحو، والفصل السادس في كتاب علي مبارك.





وأخيرًا جاء توزيع منهج أبريل في مادة العلوم، فقد يتضمن مقرر مادة العلوم لشهر أبريل الدرس الأول وأنشطته والدرس الثاني وأنشطة في الوحدة الثانية.