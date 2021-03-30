بعد تغيير الترددات الجديدة للقنوات الفضائية على الناييل سات، تصدر تردد قناة مكسبي على النايل سات، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، لمتابعة المباريات الرياضية، والأحداث الرياضية الحالية، فقد تهتم القناة بجميع الأخبار الرياضية، واللقاءات مع لاعبي كرة القدم، كما تهتم بمتابعة وتبث أهم المباريات الرياضية والبطولات العالمية الحصرية المختلفة على مستوى العالم، مما وجدت تفاعلا كبيرًا من المشاهدين، حيث تعشق الشعوب العربية الساحرة المستديرة.





قناة مكسبي الرياضية، تعد من القنوات المجانية، التي تبث موادها عبر القمر الصناعى النايل سات، وتقوم بإذاعة العديد من البرامج الرياضية على مدار الساعة، وتعتبر خلال هذه الفترة من القنوات الرياضية المتميزة، التي يرغب العديد من الجماهير في متابعتها وتحميلها على الريسيفر.

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

يمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة ومتابعة وتحميل قناة مكسبي رياضة من على القمر الصناعى النايل سات، من خلال التردد التالي: ١٢٤٣٦، كما أن هناك تردد أخر وهو ١١٦٠٢ وأن معدل الاستقطاب فى الترددين في الريسيفر أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.





ويشار إلى أن القناة بدأت في بث موادها في شهر فبراير 2020 الماضي، وكان لها صدى كبير في الوطن العربي بسرعة كبيرة، بعد إذاعتها للمباريات المهمة التي ليست متاحة للجميع بسبب تشفير بعض القنوات التي تبث المباريات ، بالإضافة إلى عرض مادة ترفيهية من أفلام جديدة ومسلسلات عربية تهم الأس.

طريقة تحميل قناة مكسبي رياضة على الريسيفر

يستطيع المواطن الذي يريد تنزيل تردد قناة مكسبي الرياضية على الريسيفر، أن يقوم بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو menu، ويقوم باختيار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر، ثم الضغط على كلمة بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، وذلك بعد معرفة التردد الجديد، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة مكسبي سبورت رياضة على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.