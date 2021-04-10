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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«أفكادو وبيض».. «ماسك» لأصحاب البشرة الجافة

السبت 10/أبريل/2021 - 06:00 م
ماسك لأصحاب البشرة
ماسك لأصحاب البشرة الجافة
إسلام جمال
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يعاني الكثيرون من جفاف البشرة بشكل كبير، خاصة النساء بسب إستخدام مستحضرات التجميل، الأمر الذي يدفع البعض لاستخدام المرطبات التي تحتوي علي مواد كميائية خطرة.

ويعد زيت الأفكادو مثاليا حيث يمنحك درجة ترطيب عليه، ويساعد على تنظيف البشرة،كما يهدئ حروق الشمس ويحتوي أيضا على العديد من العناصر الغذائية المهمة بما في ذلك الفيتامينات A وB وC وE وK إلى جانب المعادن مثل البوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم والحديد والفوسفور.

ويمكن مضاعفة فوائد الأفكادو عندما يخلط مع بياض البيض حيث سيمنحك المزيج قناع عالي الترطيب، كما أنه سوف يغذي بشرتك الجافة بينما الأفوكادو سوف يرطبها،وسيعمل هذا القناع على تجديد بشرتك ويمنحها توهجًا ورونقا نقلا عن موقع Georgianac

◄ المكونات

بياض بيضة
¼ ثمرة أفوكادو

ملعقة حليب

معلقة عسل

◄ الطريقة

قومي بخفق بياض البيضة جيدا حتى تصبح مثل الرغوة.

اهرسي الأفكادو ثم قومي بإضافته لبياض البيض.

أضيفي العسل والحليب وامزجي جيدا.

ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

اغسلي وجهك جيدا بالماء.

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