السعودية: إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا فى 5 مناطق لإصابة مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم السبت، عن إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 16 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.وذكرت الوزارة- عبر تويتر- اليوم السبت، أنَّ مجموع ما تمّ إغلاقه من مساجد خلال الـ62 يومًا الماضية وصل إلى 542 مسجدًا، تمَّ فتح 519 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أنَّ هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.