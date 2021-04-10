قيس سعيد يلتقى رئيس البرلمان العربى فى القاهرة

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بمقر إقامته بقصر القبة في القاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.واطلع رئيس تونس على سير عمل البرلمان العربي، مؤكدا دور هذه المنظمة في تعزيز العمل العربى المشترك وتنويعه، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتخلف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى استشرافية جديدة وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.ويجري قيس سعيد زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى مصر هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه.