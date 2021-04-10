روسيا والأمم المتحدة تبحثان تسوية الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن اللقاء تناول تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020.وأكدت الخارجية مجددًا التزامها نحو مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما لحل الأزمة.وفي سياق آخر، أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا ضرورة العمل على تعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان، وذلك خلال انتخابات ديسمبر 2021.ونقلت وكالة الأنباء الليبية اليوم عن كوبيش قوله خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، الذي اختتم أمس- التزام ودعم البعثة الأممية بشكل كامل لجميع الحلول، التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها خلال شهر ديسمبر المقبل؛ ليتمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته.وتعهد كوبيش بمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية.