%18 تراجعًا في واردات مصر من الصين مطلع 2021

واصلت الواردات المصرية من الصين تراجعها بنسبة 18.1% مطلع العام الحالى، لتسجل 887.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 1.08 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 195.5 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضح تقرير الإحصاء أن أهم واردات مصر من الصين جاءت آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 202.2 مليون دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 160 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 74.4 مليون دولار، شعيرات تركيبية 66.3 مليون دولار، ألياف تركيبية 44.9 مليون دولار.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.