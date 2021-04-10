حق المرور وإثبات المخالفات.. مهام العاملين بجهاز تنظيم الإعلانات العامة

تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد مناقشات عدة استمرت أكثر من 3 أشهر، وسط مطالبات عدة من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدارها لبدء تفعيل القانون، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة رفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.وأعطى القانون الحق للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.