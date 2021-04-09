فحص 9233 سيدة ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بكفر الشيخ

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفرالشيخ، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.حيث أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إجمالي عدد السيدات اللاتي تم إجراء الفحوصات الطبية لهن خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 9233 سيدة بنطاق المحافظة.كما أشارت سلام، إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.وأوضحت أن المبادرة هدفها الكشف عن الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وإرتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام الثدى.