العراق ينفي غلق مداخل العاصمة بغداد بـ«الكتل الخرسانية»

نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، غلق مداخل العاصمة بغداد بـ"الكتل الخرسانية".وقال القسم، في بيانه، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده غلق مداخل العاصمة، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم غلقها".وأشار البيان إلى أن "ما حدث هو تشديد في الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل ليوم الجمعة".