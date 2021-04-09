منى زكي تكشف تفاصيل غيابها والعودة بمسلسل «لعبة نيوتن» (فيديو)

كشفت الفنانة مني زكي عن تفاصيل غيابها عن الدراما التلفزيوينة منذ مشاركتها في مسلسل أفراح القبة، مشيرة إلى أن الغياب لم يكن يستمر طوال تلك الفترة وكان من المفترض أن يتم تقديم مسلسل لعبة نيوتن العام الماضي لكن جاءت جائحة كورونا وغيرها لتعطل ذلك، مشيرة إلي أنها كانت تنتظر العودة بعمل قوي وليس من أجل التواجد فقط.مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لانجاب طفلهما على الاراضي الامريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الامريكية.يشارك فيه كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، وآخرون وهو من اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.