سلطان عمان يعزى الملكة إليزابيث فى وفاة الأمير فيليب

أرسل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث، فى وفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.وفى وقت سابق من اليوم أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أن زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر يناهز ٩٩ عامًا.