«الأدوية الأوروبية»: ندرس ما إذا كان لقاح «جونسون» يُسبب تجلط للدم

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، قبل قليل، أنها تدرس ما إذا كان يحدث تجلط للدم بعد أخد لقاح جونسون أند جونسون، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز» عربية.وكانت الهيئة أعلنت قبل يومين، أنه يجب إدراج جلطات الدم كأحد الآثار الجانبية النادرة جدا للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لكن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره.يذكر أن السلطات الصحية البريطانية أعلنت وفاة 19 شخصا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح أكسفورد أسترازينيكا.