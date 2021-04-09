قتل بدافع السرقة.. كشف غموض وفاة سائق «توكتوك» في أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في فك لغز العثور على جثة سائق توك توك مقتولًا بطلق خرطوش داخل الـ "توكتوك" الخاص به فى مدينة 6 أكتوبر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله وآخر بقصد سرقة المركبة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.كان قد ورد إخطار من قسم شرطة مدينة 6 أكتوبر، يفيد بتلقي بلاغا من سائق "توكتوك" وآخر بالعثور على زميله مقتولا داخل المركبة الخاصة به بدائرة القسم، وأنتقل رجال مباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين انقلاب الـ "توكتوك" والعثور على جثة قائده إثر اصابته بطلق ناري من فرد خرطوش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغين، حيث استدرج المتهمان المجني عليه بحجة توصيلهما لحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء سيرهما تعديا على المجني عليه بالضرب لسرقة الـ"توكتوك".وأضافت التحريات، أن المجنى عليه قاومهما وتمكن من الفرار بالـ "توكتوك" ولكنه أثناء الفرار انقلب به، فقام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاه المجني عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، واتفق المتهمان معا على إبلاغ الشرطة وإدعاء أنهما أثناء سيرهما في الشارع عثرا على "التوكتوك" مقلوبا فى الشارع وبداخله قائده جثة هامدة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما أمام مفتش مباحث أكتوبر، اعترفا المتهمان بارتكاب الواقعة بقصد سرقة "التوكتوك"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.