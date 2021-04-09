وزير الاقتصاد الألماني يتلقى تطعيم أسترازينيكا

تلقى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا في ثكنة عسكرية في برلين، اليوم الجمعة.وأعلنت وزارة الاقتصاد أنه تم تطعيم الوزير البالغ من العمر 62 عاما بلقاح "أسترازينيكا".وقال الوزير: "التطعيم هو الخطوة الحاسمة في التغلب على هذه الجائحة، فاستغلوا فرصة التطعيم وانضموا إلينا".يُذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا أوصت مؤخرا بقصر التطعيم بلقاح آسترازينيكا على من يزيد عمرهم على 60 عاما بعد ظهور حالات إصابه بالتجلط الدموي مرتبطة عمريا بتلقي هذا اللقاح.