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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي تعد من أبرز القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، وننشر خلال السطور التالية تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي ضد الفريق التنزاني.

موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر

تقام مباراة الأهلي مساء اليوم، في تمام الساعة 9، بتوقيت القاهرة، الجمعة الموافق 9/4/2021، حيث تأتي المباراة ضمن مباريات الجولة النهائية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري الأبطال تتم المباراة على أرض ملعب السلام وي الأهلي في القاهرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا التنزاني، تذاع من خلال شاشة بي ان سبورتس المشفرة 2021، في التوقيت الذي أوضحناه في السطور السابقة.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021

-تذاع مباراة الأهلي اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس على البث الأرضي.
-تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على التردد الأرضي: UHF 32.
-يجب الاتجاه في أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على شاشة التليفزيون الأرضي.
-يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمتابعة مباراة الاهلي اليوم.
-يجب تعديل سلك استقبال قنوات شاشة التليفزيون الأرضي.
-يجب فصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على استقبال شاشة الأرضي.
-أما إذا كانت القناة غير موجودة، يجب الاتجاه نحو الضبط، بالضغط على الإعدادات الموجود، من خلال الريموت كنترول الخاص بك.
-وأخيرا، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، قم بعمل توليف إعداد القناة، اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي .

تردد قناة مكسبي سبورت 2021

 قناة مكسبي الفضائية وترددها 11411 أفقي بمعدل ترميز 27500.
  – القمر الصناعي: النايل سات 2021.
  –وهناك تردد آخر للقناة وهو التردد: 12467– الاستقطاب: أفقي (H).
  – معدل تصحيح الخطأ: 56 الجودة: HD.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي ضمن التأهل رفقة سيمبا إلى 1/4نهائي دوري الأبطال 2021، كما حجز حامل اللقب البطاقة 2 في المجموعة خلف البطل التنزاني المتصدر.

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