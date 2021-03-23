تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2



تردد قناة أون تايم سبورت 2:

مباريات الدوري المصري

إشارة تردد أون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

وتم افتتاحها خلال شهر أغسطس الجاري، وتعتبر أهم قناة رياضية في الشرق الأوسط، حيث لديها أقوى إعلامي مصري وهو أحمد شوبير وأقوى المحللين المصريين، وقدم قناة تايم سبورت، نخبة كبيرة من البرامج المميزة عبر تردد قناة أون سبورت الجديد 2020 من أحل تغطية كافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم ولبس داخل مصر فقط، مستفيدة في ذلك من وجود نخبة الإعلاميين في العالم العربي.

وتم افتتاحها خلال شهر أغسطس الجاري، وتعتبر أهم قناة رياضية في الشرق الأوسط، حيث لديها أقوى إعلامي مصري وهو أحمد شوبير وأقوى المحللين المصريين، وقدم قناة تايم سبورت، نخبة كبيرة من البرامج المميزة عبر تردد قناة أون سبورت الجديد 2020 من أحل تغطية كافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم ولبس داخل مصر فقط، مستفيدة في ذلك من وجود نخبة الإعلاميين في العالم العربي.

ننشرعلى الأقمار الصناعية، حيث تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت، لقدراتها في نقل جميع المباريات هامة سواء في البطولات المحلية أو البطولات العالمية 24 ساعة بلا توقف، مع نخبة من ألمع المعلقين الرياضيين.وفي ظل استرجاع مباريات الدوري المصري في أبريل المقبل وايضا الدوريات الأوروبية يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 و2 ويتم تحديثها بشكل دوري لتتماشى مع كل ما هو جديد في القنوات الرياضية.ويقدم "الدستور" لعشاق كرة القدم في مصر تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية؛ حيث يمكنك ضبط التردد على الجهاز الخاص ومشاهدة جميع المباريات من المنزل، تسهيلًا وتيسيرًا لمشاهدي وعشاق الكره المصرية وأيضا عشاق الكرة حول العالم.القمر: نايل ساتالجودة: SDتردد القناة: 10853.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.أسم القناة: قناة أون تايم سبورت 2020.القمر: نايل سات.الجودة: SDالتردد: 11449.معدل تصحيح الخطأ: 65.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: أفقي.اسم القناة: قناة أون تايم سبورت 2020.يلتقي المقاصة مع الإسماعيلي في 2 أبريل، كما يلتقي الإنتاج الحربي مع وادي دجلة في نفس اليوم، وفي اليوم الثاني يلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا، والمصري مع الجيش.وتم إطلاق القنوات في أوائل عام الحالي 2020، وتضمنت قنوات ON Sport التي تم إطلاقها في نهاية عام 2016، والتي حققت نجاحًا كواحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر، والقناة الفضائية Time Sports التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.وتقدم قناة أون تايم سبورت 1 و2 في الوقت الحالي مجموعة من البرامج المتميزة مثل:* برنامج مع شوبير.* برنامج جمهور التالتة.* برنامج ستاد أون.اقرأ أيضاً..