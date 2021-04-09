رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يرغب الكثير من عشاق الدائرة المستديرة في معرفة حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم لذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة و إمكانية نقل المباراة و موعد إقامة مباراة اليوم.

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم

لا تمتلك مجموعة قنوات مكسبي الرياضية حقوق بث مباراة اليوم بين نادي الأهلي المصري و نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي بل تحاول عرض المباراة و تواجه تشويش في إشارات البث عبر ترددها ومحاولات غلق من مجموعة قنوات Bein sport والتي حصلت على حقوق عرض المباراة رسميا في الجولة الختامية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ( 2020 _ 2021)، حيث يتصدر المجموعة الفريق التنزاني حتى الآن و صعد الأهلى إلى الربع النهائي رغم تعادله أمام المريخ السوداني على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

تردد قناة مكسبي سبورت

تردد قناة Maksabi عبر النايل سات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة عامة ونادي القرن خاصة متابعة مباراة نادي الأهلي المصري ونظيره التنزاني اليوم عبر إشارات بث تردد قناة مكسبي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11411 و استقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 27500 حيث يتم عرض المباراة بشكل غير رسمي ولكن بتشويش على ممنهج على إشارات البث حيث تأهل النادي الأهلي نظرا لفوز نادي سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب برباعية مقابل هدف ليصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد الأهلي 8 نقاط 

اقرأ أيضاً


موعد نقل مباراة الأهلي المصري و سيمبا التنزاني

يسعى عشاق القلعة الحمراء في معرفة حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم الجمعة 9 أبريل الجاري حيث يمكن متابعتها عبر قناة Bein sport والتي تمتلك حقوق بثها فيما تقام المباراة على ملعب السلام في وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ويمكن أيضا متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي من داخل جمهورية مصر العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

ما هو تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات 2021.. إليك تفاصيل التردد

تعرف على تردد قناة مكسبي على النايل سات.. هناك ترددين.. اعرف الخطوات

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه