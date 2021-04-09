حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت





حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم

لا تمتلك مجموعة قنوات مكسبي الرياضية حقوق بث مباراة اليوم بين نادي الأهلي المصري و نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي بل تحاول عرض المباراة و تواجه تشويش في إشارات البث عبر ترددها ومحاولات غلق من مجموعة قنوات Bein sport والتي حصلت على حقوق عرض المباراة رسميا في الجولة الختامية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا ( 2020 _ 2021)، حيث يتصدر المجموعة الفريق التنزاني حتى الآن و صعد الأهلى إلى الربع النهائي رغم تعادله أمام المريخ السوداني على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

تردد قناة مكسبي سبورت

تردد قناة Maksabi عبر النايل سات

يمكن لعشاق الساحرة المستديرة عامة ونادي القرن خاصة متابعة مباراة نادي الأهلي المصري ونظيره التنزاني اليوم عبر إشارات بث تردد قناة مكسبي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 11411 و استقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 5/6 و معدل الترميز 27500 حيث يتم عرض المباراة بشكل غير رسمي ولكن بتشويش على ممنهج على إشارات البث حيث تأهل النادي الأهلي نظرا لفوز نادي سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب برباعية مقابل هدف ليصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد الأهلي 8 نقاط





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موعد نقل مباراة الأهلي المصري و سيمبا التنزاني

يسعى عشاق القلعة الحمراء في معرفة حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم الجمعة 9 أبريل الجاري حيث يمكن متابعتها عبر قناة Bein sport والتي تمتلك حقوق بثها فيما تقام المباراة على ملعب السلام في وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ويمكن أيضا متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضي من داخل جمهورية مصر العربية.

يرغب الكثير من عشاق الدائرة المستديرة في معرفة حقيقة نقللذلك يلجأون إلى محرك البحث العالمي جوجل حيث حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة و إمكانية نقل المباراة و موعد إقامة مباراة اليوم.