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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون المزيد من الأموال فى الأسهم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة أن المستثمرين ضخوا أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.

وقال بنك أوف أمريكا إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، مما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاما الماضية.

وقال بنك أوف أمريكا، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6 بالمئة من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5 بالمئة في الدين و11.6 بالمئة في النقد.

لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.

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