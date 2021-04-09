صحة القاهرة: توافر أرصدة كافية من الأدوية والأكسجين خلال رمضان

قال الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إنه تتوافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين.وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية في بيان له أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 )، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون( 0226840902 –0224823314 )وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجي على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على اتصال دائم بالمديرية حال ورود أي حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصي فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل لضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وخاصة التي تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان واللحوم والأسماك وغيرها مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع الياميش(محال - سلاسل المحلات – شوادر) واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والقانونية حيالها، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها، والقيام بتكثيف اعمال مكافحة الحشرات.