السعودية: غرامة 10000 ريال لمن يصلي بالحرم دون تصريح في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن فرض غرامة تقدر بعشرة آلاف ريال سعودي لمن لا يحمل تصريح أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، وفرض ألف ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.وقال مصدر مسئول بالداخلية السعودية، في بيان مساء اليوم، إن هذا القرار جاء تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين جميعا بالالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف على تصريح بذلك، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وشددت الداخلية السعودية على أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.