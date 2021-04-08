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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتاني يبحث تعزيز التعاون مع 7 دول

الخميس 08/أبريل/2021 - 06:53 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس، تعزيز التعاون مع دول تونس والبرتغال والمملكة المتحدة والصين والهند والمكسيسك والأرجنتين.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس الموريتاني، في القصر الرئاسي بنواكشوط، أوراق اعتماد سفراء جدد يمثلون هذه الدول.

فمن جانبه أكد صبري الشعبان السفير التونسي في نواكشوط أنه نقل للرئيس الموريتاني تطلع تونس لمشاركته في الاستحقاقات الدولية التي ستحتضنها خلال الأشهر القادمة خصوصا القمة لفرانكفونية في نوفمبر القادم والدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي تونس 2022".

واعتبر السفير البرتغالي برناردو لويس دكارفالو فيتشير إن البرتغال وموريتانيا دولتان صديقتان تجمعهما الكثير من المنظمات الدولية، فهما عضوان في حوار (5 + 5)، وفي التحالف من أجل الساحل ولهما علاقات اقتصادية قوية جدا، حيث تعمل العديد من الشركات البرتغالية في موريتانيا.

أما السفير البريطاني الجديد كولين ويلز، قال إنه بحث مع الرئيس الغزواني التعاون في الاقتصاد و"آفاق تعزيز علاقاتنا الثنائية وطموحاتنا لتنويع التعاون الثنائي، وتطرق معه للقمة العالمية حول المناخ المقررة هذه السنة في المملكة المتحدة".

أما الصين، أكد سفيرها الجديد بموريتنايا لي باي جون أنه "تشرف باعتماده سفيرا وأنها مسؤولية كبيرة، وسأبذل قصارى جهده إلى جنب مع الحكومة الموريتانية للدفع بعلاقات التعاون سعيا لتحقيق أفضل النتائج لبلدينا".

وأضاف " إن البلدين تربطهما علاقات تقليدية مستقرة وصحية، وأنا متأكد أن هذه العلاقات ستشهد مزيدا من التقدم والازدهار تحت قيادة قائدي البلدين محمد ولد الشيخ الغزواني، وسي جين بيغ".

ومن جانبه، قال السفير الهندي الجديد آنجاني كيمار دلى انه أعرب - للرئيس الغزواني - عن حرص الهند على تعزيز الشراكة وتطوريها مع موريتانيا، مضيفا أن الهند قررت فتح سفارة لها في انواكشوط؛ آملا أن يتم ذلك خلال الأشهر المقبلة وكشف أن 69 ألفا و600 جرعة من لقاح كوفيد-19 هندية الصنع ستصل إلى موريتانيا يوم الاربعاء القادم

وصرح السفير المكسيكي غابريال روزينفريج بانه استعرض مع الرئيس الموريتاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة وتقوية الروابط بينهما، مشيرا إلى أنه التقى مع وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتناولا على التعاون في مجال الأكاديمية الدبلوماسية الموجودة في البلدين والأمل في تنشيط التعاون بينهما.

من جانبه اكد السفير الارجنتيني الجديد كلوديو جافير روزانكويغ سعيه لدفع لعلاقت الثنائية وتعميقها في مختلف مجالات التعاون، خصوصا أن الأرجنتين تملك تقدما كبيرا في المجال الزراعي وهناك رغبة لتعميق التعاون سواء في مجال البذور أو البيطرة أوالمكننة الزراعية.

وأضاف "مكنني اللقاء مع الرئيس الغزواني من استعراض إمكانية تعميق التعاون في مجالات التعاون متعدد الأطراف خصوصا المديونية".

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