أستاذ أمراض قلب يطالب برفع الوعي بمخاطر الإصابة بارتفاع الكولسترول

قال الدكتور هشام صلاح أستاذ أمراض القلب في جامعة القاهرة ورئيس شعبة الكولسترول وتصلب الشرايين بالجمعية المصرية لأمراض القلب، إنه يجب الالتزام دائمًا برفع الوعي لدى الأطباء والمرضى بمخاطر الإصابة بارتفاع الكولسترول، والمساعدة على تطبيق الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الهادفة لحماية قلب وحياة المواطن المصري.وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنه يمكن من خلال حملات التوعية التقليل من المعدلات المرتفعة لأمراض شرايين القلب في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع مستويات الكولسترول الضار في الدم وأمراض القلب المختلفة، حيث يؤدي خفض مستوى الكولسترول الضار بمعدل 40 مليجرامديسيلتر فقط، إلى تراجع معدلات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%.وأشار إلى أن الكولسترول في الدم يُعد من الأمور بالغة الأهمية، ولا يقل عنه أهمية قيام المواطنين عمومًا بإجراء الفحوصات والاختبارات المنتظمة للكشف عن مستوى الكولسترول وبالإضافة لذلك، يُظهر البحث أنّ 3 من كل 4 حالات مصابة بأمراض شرايين القلب يمكن الوقاية منها ومنعها، وبالتالي يجب علينا كمتخصصين في أمراض القلب أن ندعم المرضى والمواطنين ووقايتهم من ظهور أمراض شرايين القلب".