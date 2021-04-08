رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

علماء روس يخططون للوصول إلى 3 كواكب باستخدام الطاقة النووية

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:42 م
كواكب باستخدام الطاقة
كواكب باستخدام الطاقة النووية
ا ش ا
طباعة
ذكر المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني أن العلماء يخططون لرحلة إلى كواكب (المشتري أو زحل أو نبتون) باستخدام محركات نووية تصمم حاليا في روسيا.

وأضاف زيليوني: "لقد بدأنا نحلم بالتحليق إلى الكواكب العملاقة، ولم نحقق هذا الحلم في الفترة السوفيتية ولم نحققه في الوقت الحاضر، مع أنه مثير جدًا للاهتمام، ولكن باستخدام المحركات التقليدية سيكون الطريق طويلا جدًا، بينما باستخدام التقنيات الحديثة يمكننا الوصول إليها بسرعة".

وأوضح أن الحديث يدور عن محطة أوتوماتيكية، يمكنها التحليق حول المنظومة الشمسية ليس خلال 40 سنة كما فعل جهاز Voyager الأمريكي، بل أسرع من ذلك بكثير.

موضوعات متعلقة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

«الصحة»: وصول 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام

تفاصيل جديدة بشأن شاب تحرش بفتاة في أتوبيس بالجيزة

الصحة: المبادرات الرئاسية جنبتنا خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة كورونا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

رفع 165 طن مخلفات وقمامة بالغنايم والقوصية والبداري في أسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

سفير تايلاند بندوة «الأعلى للثقافة»: الموكب الملكى أذهل العالم

تحت الطبع..«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» لــ الشهرازوري