علماء روس يخططون للوصول إلى 3 كواكب باستخدام الطاقة النووية

ذكر المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني أن العلماء يخططون لرحلة إلى كواكب (المشتري أو زحل أو نبتون) باستخدام محركات نووية تصمم حاليا في روسيا.وأضاف زيليوني: "لقد بدأنا نحلم بالتحليق إلى الكواكب العملاقة، ولم نحقق هذا الحلم في الفترة السوفيتية ولم نحققه في الوقت الحاضر، مع أنه مثير جدًا للاهتمام، ولكن باستخدام المحركات التقليدية سيكون الطريق طويلا جدًا، بينما باستخدام التقنيات الحديثة يمكننا الوصول إليها بسرعة".وأوضح أن الحديث يدور عن محطة أوتوماتيكية، يمكنها التحليق حول المنظومة الشمسية ليس خلال 40 سنة كما فعل جهاز Voyager الأمريكي، بل أسرع من ذلك بكثير.