تفاصيل مواعيد عمل البنوك في رمضان 2021

مواعيد عمل البنوك في رمضان

مواعيد عمل البنوك في رمضان

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يبحث العديد من المواطنين المصريين عن مواعيد عمل البنوك في رمضان، ويعد هذا الأمر من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين المصريين لكي يتسنى لهم ترتيب زياراتهم للبنوك بناء على هذه المواعيد الجديدة، حيث أن مواعيد العمل في غالبية القطاع الحكومي والخاص وكذلك عدد ساعات العمل تتغير في شهر رمضان، وفي إطار حرص "الدستور" على توفير كافة المعلومات المهمة لقرائها نعرض لكم مواعيد عن عمل البنوك في رمضان.طبقا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري فإن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة لموظفي البنوك.وأفاد البنك المركزي، في بيانه الصادر اليوم الخميس بأنه بالنسبة للجمهور ستكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج ويعد تنفيذ هذه المبادرة امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.وقد أوفد البنك المركزي خطابا للجهاز المصرفي يضم إجابات كاملة على استفسارات وأسئلة البنوك حول محددات تنفيذ تمويل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز ظبيعي) حتى يتعين الالتزام بها ولضمان تطبيق المبادرة بشكل موحد طبقا لتصريحات المسئولين في البنك المركزي لوسائل إعلام.