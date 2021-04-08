الذهب يربح مع انخفاض الدولار والعوائد الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا بجانب الدولار، بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث محضر لاجتماعه بشأن السياسات توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1741.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:27 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1742.90 دولار للأوقية.الذهب الذي لا يدر عائدا يُعتبر على نطاق واسع تحوطا في مواجهة ارتفاع التضخم.وكشف أحدث محضر منشور للبنك المركزي الأمريكي بشأن السياسات أن مسئولي مجلس الاحتياطي ملتزمون بدعم الاقتصاد لحين حدوث تعاف أكثر قوة.كما أشار عدد من صانعي السياسات إلى أنهم يعتقدون باحتمال الحاجة لزيادة أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، بيد أنه لم يكن هناك شعور بالإلحاح حيال هذه المسألة في المحضر.ويترقب المستثمرون الآن كلمة يلقيها جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، في مؤتمر عن بعد لصندوق النقد في وقت لاحق اليوم.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.18 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2613.74 دولار، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1224.03 دولار.