ألمانيا تبدأ مشاورات مع روابط اقتصادية بشأن أزمة كورونا

بدأ وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الخميس، مشاورات مع روابط اقتصادية بشأن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وتشارك في المشاورات أكثر من 40 رابطة التي تعتزم عرض المشكلات الراهنة التي تواجهها في ظل الأزمة، ومن المقرر أن تستمر المباحثات حتى بعد ظهر اليوم.ومن المحتمل أن تتناول المباحثات المنعقدة في شكل مؤتمر عبر الفيديو طرح فكرة فرض إغلاق صارم وتوسيع نطاق إجراء اختبارات الكشف عن كورونا في الشركات، وكذلك وضع برامج المساعدة بالنسبة للشركات.