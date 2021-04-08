رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سلسلة شركات لبيع الأعشاب والمستحضرات الطبية غير المرخصة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط فى مجال الاستشارات الطبية وتجارة الأعشاب والأدوية والمستحضرات الطبيه غير المصرح بتداولها لمخالفتها المعايير الصحية وكذا تهربه من سداد الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن اضطلاعه من خلال سلسلة من الفروع والمنشآت التابعة للشركات المملوكة له بعدد من المحافظات، وكذا الترويج لتلك المستحضرات والأعشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء بقدرتها على شفاء الكثير من الأمراض من بينها فيروس "كورونا المستجد" وتحقيق أرباح مالية من جراء ممارسة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد مديريات الأمن والجهات المعنية تم توجيه حملة مكبرة التى يقع فى نطاق اختصاصها فروع الشركات المستهدفة، لاستهداف تلك الفروع والمنافذ بالاشتراك مع لجان فنية مختصة مشكلة من الجهات المعنية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والمستحضرات الطبية مختلفة الأنواع غير مصرح بتداولها وغير مسجلة، كما أمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات وعدد (49) جهاز كمبيوتر الدالة على وقائع التهرب الضريبى.

موضوعات متعلقة

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب