ضبط سلسلة شركات لبيع الأعشاب والمستحضرات الطبية غير المرخصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط فى مجال الاستشارات الطبية وتجارة الأعشاب والأدوية والمستحضرات الطبيه غير المصرح بتداولها لمخالفتها المعايير الصحية وكذا تهربه من سداد الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن اضطلاعه من خلال سلسلة من الفروع والمنشآت التابعة للشركات المملوكة له بعدد من المحافظات، وكذا الترويج لتلك المستحضرات والأعشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء بقدرتها على شفاء الكثير من الأمراض من بينها فيروس "كورونا المستجد" وتحقيق أرباح مالية من جراء ممارسة ذلك النشاط.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد مديريات الأمن والجهات المعنية تم توجيه حملة مكبرة التى يقع فى نطاق اختصاصها فروع الشركات المستهدفة، لاستهداف تلك الفروع والمنافذ بالاشتراك مع لجان فنية مختصة مشكلة من الجهات المعنية، حيث أسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والمستحضرات الطبية مختلفة الأنواع غير مصرح بتداولها وغير مسجلة، كما أمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات وعدد (49) جهاز كمبيوتر الدالة على وقائع التهرب الضريبى.