العراق يفرج عن 40 سجينًا إيرانيًا

أفرج العراق، اليوم الخميس، عن أكثر من 40 سجينا إيرانيا، وذلك بعد زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، العراق وتوقیع مذكرة تعاون قضائي بین البلدین.ووفقًا لوكالة إيرانا الإيرانية الشبه رسمية، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد موسى علي زادة طبطبائي، إن "هؤلاء السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم العراقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد، واجهوا الكثير من المشكلات بسبب ابتعادهم عن الوطن، لذلك قررت سفارة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في بغداد متابعة هذا الموضوع".وأضاف الطبطبائي أنه "من المقرر أن يصل هؤلاء السجناء إلى إيران اليوم الخميس عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي".