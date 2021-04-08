الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في أجواء دمشق

أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت، ليلة أمس، لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.وذكرت وكالة سانا الرسمية، أن الطائرات الإسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وتصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأسقطت معظمها، مشيرة إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.