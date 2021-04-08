مواعيد القطارات اليوم الخميس 8 أبريل 2021.

مواعيد القطارات المميزة



مواعيد قطارات الإسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يفضل الكثير من المواطنين قضاء يومًا رمضانيًا على شواطئ البحر، كما يبدأ المغتربين في تجهيز أمتعتهم للسفر إلى أهلهم في محافظات الجمهورية، وتنشر «الدستور» لقراءها مواعيد القطارات اليوم الخميس 8 أبريل 2021.تراجع التأخير في مواعيد القطارات.قالت هيئة السكة الحديد: إن هناك تراجعًا في معدلات تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هناك تعليمات مشددة لقائدي القطارات بضرورة الالتزام بمواعيد القطارات وعدم التأخر والالتزام بنظام التشغيل.قطار رقم 185 مميز – يتحرك من محطة سكة حديد القاهرة في تمام الساعة 8:40، ويصل محطته النهائية بورسعيد 12:40.قطار رقم 941- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة، ويصل دمياط في الساعة 10.15.قطار رقم 297- تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 7:45 من محطة بركة السبع، ويصل المنصورة في الساعة 9:00.قطار رقم 965- يضم القطار عربات مميزة ومكيفة، ويتحرك من القاهرة في الساعة 7:30، ويصل دمياط الساعة 13:35.قطار رقم 951 مميز- يتحرك القطار في تمام الساعة 12:00 من محطة سكة حديد القاهرة، يصل محطته النهائية في بورسعيد الساعة 16:40.قطار رقم 902 مكيف – يقوم القطار من الإسكندرية 6:00، ويصل القاهرة 9:25.قطار رقم 906 في أي بي – يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00، ويصل القاهرة الساعة 9:35.قطار قم 185 سياحي – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.قطار رقم 978 مميز – من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.قطار رقم 911 مكيف – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.قطار رقم 11 مميز – من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.قطار 166 مميز – يقوم من المنيا الساعة 6:30، ويصل سوهاج الساعة 11:00 المحطة النهائية.قطار رقم 776 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:30، ويصل سوهاج الساعة 13:10.قطار رقم 974 مميز – يتحرك الساعة 5:15 من القاهرة، ينهي رحلته في أسيوط الساعة 12:30.قطار رقم 978 VIP – يقوم من القاهرة الساعة 6:30، ويصل سوهاج الساعة 6:30.قطار رقم 980 VIP- ينطلق من القاهرة الساعة 8:00، وينهي رحلته في أسوان الساعة 22:40.قطار رقم 80 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 8:30، ويصل أسوان الساعة 1:40.قطار رقم 158 – يقوم من القاهرة الساعة 10:30، ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.قطار رقم 983 مكيف – يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30، ويصل القاهرة الساعة 23:00.قطار رقم 935 مكيف – يقوم من الأقصر الساعة 12:40، ويصل القاهرة 22:05.قطار رقم 81 مميز- يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30، ويصل القاهرة الساعة 1:05.قطار رقم 987 مكيف- يقوم من الأقصر الساعة 4:50، ويصل القاهرة الساعة 15:35.قطار رقم 159 مميز – يتحرك من الأقصر الساعة 6:00، ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 891 مكيف- ينطلق من سوهاج الساعة 11:00، ويصل القاهرة 17:35.