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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ناصر الكريوين: الدعوة لعقد اجتماع لأمانة اتحاد المحامين العرب باطلة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:01 م
المحامين العرب
المحامين العرب
محمد جعفر
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خاطب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، الأمين العام المساعد للاتحاد المكاوي بنعيسى، والأمين العام المساعد السابق سيد شعبان، بشأن دعوتهما لعقد اجتماع الأمانة العامة اليوم، مؤكدًا على أنها تصرفات باطلة.

وقال الكريوين: يرجى العلم بأن ما تقومون به من تصرفات وممارسات باسم الاتحاد، ودعوتكم لعقد اجتماع الأمانة العامة في تاريخ 7 أبريل 2021 بزعم أنكم الأمين العام للاتحاد، إنما هي تصرفات باطلة، وتؤكد عدم مشروعية ما تقومون به باسم الاتحاد.

وأضاف: الأمر الذي نؤكد عليكم معه أن أية دعوة لعقد اجتماع مكتب دائم تتم بغير الطريق الذي يتفق واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، والتي تفرض أن تتم من خلال الأمين العام الوحيد الشرعي والمنتخب للاتحاد، والذي سوف يترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم بشخصكم، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم بصفتكم الأمين العام المساعد للاتحاد من قبل أعضاء المكتب الدائم.

واختتم: عليه يرجي عدم الزج باسم الاتحاد في فعاليات وهمية تحت أي زعم باطل منكم من أجل تحقيق مصالح شخصية منعدمة الأثر، كما ننبه عليكم بضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة في الاتحاد.

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