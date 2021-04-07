حقيقة فيديو سرقة صندوق تبرعات مسجد

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يتضمن سرقة صندوق تبرعات من داخل أحد المساجد.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالصلاة بأحد المساجد، وسرقة صندوق التبرعات بذات المسجد عن طريق كسر قفل الصندوق.بالفحص تبين أن مقطع الفيديو تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص مالك متجر للإكسسوارات الحريمى مقيم ببندر ديرب نجم بمحافظة الشرقية.وتم استدعاء المذكور، وبسؤاله أقر بأن مقطع الفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه لا يخص أى من المساجد ببندر ديرب نجم بالشرقية، وأضاف قيامه بنشر المقطع لزيادة نسبة المشاهدات والدعاية لتجارته الخاصة.وباستكمال الفحص تبين أن المقطع المشار إليه لواقعة سرقة مسجد بإحدى الدول العربية، وتم بثه وتداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى منذ عام 2017، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.