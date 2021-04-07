كلمة مرتقبة للملك عبدالله الثاني بعد قليل

أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن العاهل الأردني للملك عبدالله الثاني يلقي كلمة مرتقبة بعد قليل.وأفادت قناة المملكة الأردنية الرسمية اليوم الأربعاء، أن الملك عبدالله الثاني سيوجه كلمة إلى الأردنيين بعد قليل.وتأتي تلك الكلمة بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية، فمساء الأحد، أعلنت الحكومة عن أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسئولين.كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي حينها أن "التعامل مع الأمير حمزة سيتم في إطار العائلة الهاشمية"، حسب تعبيره.ولاحقًا أعلن الديوان الملكي الأردني عن توكيل الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل مع الموضوع.ومساء الإثنين أكد الأمير حمزة ولاءه للعاهل الأردني، كاتبًا في رسالة موقعة من قبله: "نقف جميعًا خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".ثم أعلنت السلطات الأردنية صباح أمس الثلاثاء عن حظر النشر في تلك القضية، التي أثارت ضجة في البلاد خلال الأيام الماضية.