«السكة الحديد» لقائدي المركبات: تجنبوا العبور من الأماكن غير المخصصة

ناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين بضرورة عدم عبور مزلقانات السكة الحديد من الأماكن غير مخصصة لذلك، لعدم التعرض لأي آذى وبالتالي التعرض لتلف المرفق.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بعض قائدي المركبات وسائقي "التوك توتك" والدرجات البخارية لا يلتزموا العبور من الأماكن المخصصة للعبور على خط السكة الحديد.