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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"إيران والتفوق العسكري".. أسباب زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:20 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
سارة شريف
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أفاد موقع "واللا" اليوم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المتوقع أن يزور إسرائيل الأحد القادم، وذلك نقلا عن مسئولين إسرائيليين كبار، وأضاف الموقع أن البنتاجون ومكتب وزير الأمن الإسرائيلي رفضوا التعقيب، لكنهم بنفس الوقت لم ينفوا الخبر.

وإذا تمت الزيارة فإنها ستكون أول زيارة لمسئول كبير في إدارة بايدن إلى إسرائيل منذ دخوله إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يجتمع "أوستن" خلال الزيارة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومع وزير الدفاع بيني جانتس ومع وزير الخارجية جابي اشكنازي، وسيناقش الجانبان الملف النووي الإيراني، نشاطات إيران في المنطقة والوضع في سوريا ولبنان.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان ايضا قضية التفاهمات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة. في الأسابيع الاخيرة لولاية الرئيس ترامب توصل البلدين إلى تفاهمات حول الموضوع، وإسرائيل تريد أن تتأكد أن إدارة ترامب ملتزمة بهذه التفاهمات.

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