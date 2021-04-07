احذر.. 3 أضرار تلغى ترخيص إعلانك على الطرق العامة

تسعى الحكومة في الوقت الحالي إلى الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد مناقشات عدة استمرت أكثر من 3 أشهر، وسط مطالبات عدة من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة إصدارها لبدء تفعيل القانون، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة رفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب.ونص القانون الجديد على "أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة".وأعطى القانون للجهة المختصة حق إصدار قرار بإلغاء الترخيص، وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بالأتي:1- الإضرار بمظهر المنطقة.2- الإضرار بتنظيم حركة المرور في المنطقة.3-مخالفة الأسس والمعايير التي وضعها ترخيص الإعلان أو اللافتة.وهذا بدون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.