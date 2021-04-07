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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوالغيط يتفق مع وزير خارجية فنلندا على دفع مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:56 ص
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء أمس الثلاثاء، بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، وذلك أثناء تواجده بالقاهرة في طريقه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، في بيان صباح اليوم الأربعاء، بأن أبوالغيط بحث مع هافيستو مجمل التطورات في المنطقة العربية، وعلى رأسها الحاجة إلى حشد مزيد من الدعم الدولي والأوروبي لدفع جهود السلام في الشرق الأوسط ومساندة السلطة الفلسطينية، وكذا تعزيز التعاون العربي الأوروبي في سبيل مرافقة الأشقاء في ليبيا لاستكمال العملية السياسية وصولًا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضًا مجمل التطورات في منطقة القرن الإفريقي، وذلك ارتباطًا بالمهمة الراهنة التي يقوم بها هافيستو في هذا الخصوص بتكليف من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

واتفق «أبوالغيط» وهافيستو في هذا الإطار على أهمية تعزيز التشاور القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إزاء كل ما يدعم ويثبت من الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بما في ذلك عبر تكثيف الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية الهامة التي يمر بها، ونزع فتيل الأزمة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ومساعدة الصومال على الخروج من أزمته السياسية لفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة، واستكمال وإتمام المفاوضات حول سد النهضة بشكل يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي الحقوق المائية لمصر والسودان ويحقق مصالح كل الأطراف المعنية.

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