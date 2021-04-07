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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين بعد تراجع العائدات الأمريكية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:24 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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حام الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون في السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يصدر لاحقا أثناء الجلسة لتحديد المسار المستقبلي للعملة الأمريكية.

وشهد الربع السابق قفزة سريعة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية وأقوى موجة صعود للدولار الأمريكي في سنوات بفضل تنامي التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي للتخلي عن تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر حتى 2024.

وقال صندوق النقد الدولي أمس إن الانفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري.

لكن سوق السندات استقرت هذا الأسبوع، وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 1.64 بالمئة منخفضا من ذروة عند 1.776 بالمئة سجلها في نهاية مارس.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، سجل الدولار 92.368 مقابل سلة من العملات، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439 والتي بلغها في 30 مارس.

واستقر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.18705 دولار بعدم سجل ارتفاعا منذ بداية أبريل.

وهبط الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.76385 دولار أمريكي بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي سجلته العملتان خلال الأسبوعين الماضيين.

كما تراجع الدولار الكندي متضررا من موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في البلاد.

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