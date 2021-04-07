أسهم أوروبا تحوم قرب مستوى قياسي مرتفع

حومت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون بيانات بشأن نشاط قطاع الخدمات في المنطقة، بينما سجلت الأسهم البريطانية أداء يفوق سائر السوق بدعم من التفاؤل بشأن حملات التطعيم السريعة وضعف الجنيه الإسترليني.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 435.26 نقطة أمس الثلاثاء، واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.3 بالمئة إذ أدى ضعف الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع الشركات التي تحقق أرباحا بالدولار، بينما صعد مؤشر يركز على الشركات المحلية ذات رأس المال المتوسط في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا توزيع لقاح مودرنا المضادة لكوفيد-19.وزاد سهم ديليفرو هولدينجز المقيدة في السوق حديثا 2.5 بالمئة إلى 288 بنسا في أول يوم من التداول دون قيود حيث يشارك المتعاملون الأفراد في التعامل على السهم.ونزل السهم قرابة 28 بالمئة منذ الأسبوع الماضي حين سعرت الشركة الطرح العام الأولي عند 390 بنسا.